Barometer laat op zich wachten: ‘Niet nuttig in een storm’

Er is nog steeds geen uitsluitsel over de veelbesproken ‘barometer’ voor de coronamaatregelen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A)

Op de persconferentie over de toelichting van de nieuwe maatregelen zei Vandenbroucke ‘daar later op terug te komen’. ‘We hebben daar gisteren absoluut geen tijd voor gehad. Maar we redeneren volgens de alarmniveaus, die zijn al bepaald. We zitten nu in alarmfase vier.’

Hij liet uitschijnen dat de volledige uitwerking momenteel niet aan de orde is. ‘Als je in een storm zit is een barometer niet nuttig. We zitten nu in die storm. Nu moeten we alles vastsjorren.’

Belangrijk is volgens de minister waar we naartoe willen eens we uit het oog van de storm zijn, maar als de situatie nog niet weer als voorheen is. ‘Wat is het lichtpunt waarvan we zeggen: als we daar geraken, zijn we in normaal weer?’

Daarvoor zullen de federale en regionale overheden ‘onder gelijken’ een debat moeten voeren over waar we weer naartoe willen ‘om een houdbare situatie’ te creëren. Die situatie ‘zal een marathon zijn’, aldus Vandenbroucke.