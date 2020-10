Ben O’Connor, smaakmaker in Giro, verhuist naar AG2R

De Australiër Ben O’Connor zet zijn carrière verder bij AG2R La Mondiale. Hij komt over van NTT Pro Cycling.

O’Connor toonde zich deze week in de Ronde van Italië. Hij won woensdag de bergetappe naar Madonna di Campiglio (waar Thomas De Gendt derde werd) en eindigde in de bergrit van dinsdag als tweede na Jan Tratnik. Donderdag toonde hij zich opnieuw in de rit over de Stelvio.

De 24-jarige O’Connor ondertekende een contract voor een seizoen. Hij zal bij AG2R Citroën Team, zoals de WorldTour-ploeg zal gaan heten, aan de zijde fietsen van onder meer Greg Van Avermaet (die overkomt van CCC).

“Ik ga een nieuwe cultuur ontdekken, nieuwe ploeggenoten, een andere manier van fietsen”, zegt O’Connor, die sinds 2017 uitkomt voor het Zuid-Afrikaanse NTT, het voormalige Dimension Data. “Ik ken Frankrijk niet goed, alleen van de vakanties in de Alpen met mijn ouders, maar ik weet dat AG2R Citroën Team deel uitmaakt van de historische ploegen in het peloton.”

AG2R Citroën ziet kopman Romain Bardet (Sunweb) vertrekken maar haalde wel namen als Van Avermaet, de Luxemburger Bob Jungels, de Zwitser Michaël Schär en de Fransman Lilian Calmejane. Het Franse team telt (tot dusver) vijf Belgen in de rangen voor 2021: Van Avermaet, Oliver en Lawrence Naesen, Stan Dewulf en Gijs Van Hoecke.