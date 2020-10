Drie competitiematchen kunnen dit weekend niet doorgaan door corona: uitstel voor Charleroi-Waasland-Beveren, Cercle-Moeskroen en Eupen-KV Mechelen

Drie matchen in 1A zullen komend weekend niet kunnen doorgaan door corona. De Pro League bevestigde inmiddels al dat de partij tussen Charleroi en Waasland-Beveren uitgesteld wordt, en onze redactie vernam inmiddels uit goede bron dat ook Cercle Brugge-Moeskroen en Eupen-KV Mechelen zullen worden uitgesteld.

Aanleiding zijn de coronabesmettingen bij Waasland-Beveren, Moeskroen en KV Mechelen. De Waaslanders zitten met 17 besmettingen, Moeskroen met 16 stuks en KV Mechelen met elf gevallen.

“De wedstrijd Sporting Charleroi - Waasland-Beveren van komende zondag 25 oktober uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Dit gebeurde na een aanvraag van Waasland-Beveren nadat meer dan 7 A-kernspelers positief testten op Covid-19”, bevestigde de Pro League alvast. “Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.”