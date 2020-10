Jean-Marie Dedecker stapt uit het parlement: ‘Niet meer gelukkig als parlementslid’

Jean-Marie Dedecker stopt als parlementslid, dat heeft hij gezegd in een interview met de ‘Krant van West-Vlaanderen’. ‘Dit is een nutteloze stiel geworden.’

‘Als parlementslid ben ik niet meer gelukkig. De verplaatsing naar Brussel is een belasting geworden. Een straf zelfs. Je mag van geluk spreken als je maar vier uur onderweg bent. Dat is een verlies aan levenskwaliteit. Ik wil dat niet meer. En wat we daar doen, is vaak nutteloos. Het is een nutteloze stiel geworden’, aldus Dedecker in de Krant van West-Vlaanderen.

Hij wil nog niet zeggen wanneer hij exact zal stoppen als parlementslid, maar het zal in afzienbare tijd zijn. Dedecker zal in ieder geval de rit niet tot 2024 uitzitten. ‘Ik wil prioriteit geven aan mijn burgemeestersmandaat’, legt Dedecker uit, die sinds vorig jaar burgemeester is van Middelkerke.

Joren Vermeersch

Dedecker wil plaats maken voor Joren Vermeersch (N-VA) die hij al lang kent. ‘Joren zal een sterk parlementslid zijn’, aldus Dedecker. De twee kennen elkaar al een tijdje. Als jurist, actief bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, bekende Vermeersch zich eerst tot het rechts-liberalisme van Dedecker, een schoolvriend van vader en rechter op rust Dirk Vermeersch. Joren Vermeersch was parlementair medewerker van Dedecker tot hij in 2010, bij de implosie van LDD, overstapte naar de N-VA-fractie.

Onafhankelijke

Dedecker zelf zetelt op dit moment als onafhankelijke in het parlement. Bij de verkiezingen duwde hij de lijst van N-VA, maar ook als onafhankelijke.