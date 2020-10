De overheid legt bijkomende regels op voor sport, cultuur, hogescholen en jeugd. De maatregelen gaan vandaag in, en gelden voor een maand. Dat meldt premier Alexander De Croo op een persconferentie, die u hierboven kunt volgen.

‘De slechte cijfers zetten zich door. Vorige week waren zeven provincies in alarmniveau vier, nu negen, en Limburg volg wellicht snel. De regionale verschillen zijn zich aan het nivelleren’, gaf de premier meteen aan bij het begin van de persconferentie.

De maatregelen van vorige week hadden als doel om niet-noodzakelijke contacten zoveel mogelijk te vermijden, herinnerde De Croo. ‘Dit zijn harde maatregelen, die een ernstige inperking zijn op de vrijheid van iedereen. Ik begrijp dat mensen vragen hebben, maar het doel is vooral dat onze huisartsen en ziekenhuizen hun werk kunnen blijven doen, dat onze kinderen naar school kunnen blijven gaan, dat onze bedrijven kunnen blijven werken, en dat de mentale gezondheid van de mensen zo goed mogelijk beschermd wordt’. De premier spreekt over het aanleggen van een ‘schutkring’ rond de ziekenhuizen en de mentale gezondheid’.

De nieuwe maatregelen die daarvoor nodig zijn hebben betrekking op zaken als sport, cultuur, pretparken en jeugd, materie waarvoor de deelstaten bevoegd zijn. De maatregelen gaan vandaag in, voor één maand. ‘Maar hoe lang die gelden hangt niet af van een ministerieel besluit, maar van ons gedrag. Er is geen enkele wet die dit virus kan stoppen. De enigen die dit kunnen stoppen, zijn wij, met ons gedrag. We moeten één ploeg van elf miljoen Belgen vormen.’

‘Aan iedereen die economisch geraakt is: we zijn volop aan het werk om iedereen te steunen. Dit is een moment van nationale crisis, en dat is het moment voor nationale solidariteit. We zullen er alles aan doen iedereen zo goed als mogelijk bij te staan.’ De minister roept alle Belgen die anderen kunnen helpen ook op om dat zoveel mogelijk te doen. ‘Iedereen is op een bepaald moment in zijn leven kwetsbaar’, zei hij daarover, en elkaar nu helpen is volgens hem dan ook de logica zelf, al is dat gewoon door iemand op te bellen.

Lek

Voor aanvang van de persconferentie waren al enkele maatregelen gelekt. Zo zouden er opnieuw geen toeschouwers meer toegelaten worden bij professionele sportwedstrijden en worden in theaters en bioscopen nooit meer dan 200 toeschouwers toegelaten. De maatregelen zouden onmiddellijk ingaan en voor vier weken gelden.

De vergadering van het Overlegcomité was iets na middernacht afgelopen.