Wind en regen zorgen voor wisselvallig weekend

Het wordt een wisselvallig weekend en daar hebben vooral de wind en de regen mee te maken. Zaterdag wordt winderig en wisselend tot zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buien en maxima van 11 tot 17 graden. Zondag trekt een storing van west naar oost. Dat meldt het KMI.

Vrijdag start op de meeste plaatsen zwaarbewolkt en grijs, al kan er lokaal ook een opklaring voorkomen, vooral dan in het uiterste westen. Hier en daar kan er tijdens de ochtend ook nevel of mist hangen, die geleidelijk verdwijnt. In de hoge Ardennen wordt het zicht de hele dag beperkt door lage bewolking. In de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen voor in het westen en het centrum, maar in het zuidoosten blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met regelmatig enkele buien of wat regen. Tegen de avond kunnen er elders ook lokale buien vallen. De maxima liggen rond 13 of 14 graden in de Ardennen en van 15 tot 17 graden elders. ‘s Ochtends waait de wind nog zwak, later wordt deze matig uit zuidwestelijke richtingen.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag wisselen zwaarbewolkte periodes en brede opklaringen elkaar af. Er zijn in eerste instantie een paar lokale buien, maar die verdwijnen op de meeste plaatsen in de loop van de nacht van de radar. Aan de kust blijft de kans op een bui net iets groter. De minima liggen tussen 8 graden in Hoog- België tot 11 of 12 graden in Laag- en Midden- België. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten.

Zaterdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buien. Vooral aan de kust en in de Ardennen valt er zo nu en dan wat regen of motregen. Het wordt winderig. In het binnenland waait een matige tot vrij krachtige wind, aan zee een vrij krachtige tot krachtige wind die krimpt van zuidwest naar zuid. Rukwinden zijn mogelijk tot 60 km/ h. De maxima liggen tussen 11 en 17 graden.

Zondagochtend nadert een storing het westen van het land. Dit gaat gepaard met matige tot soms hevige regenval. Gedurende de dag trekt de storing verder richting het centrum en het oosten van het land, en verschijnen er vanaf het westen opnieuw enkele opklaringen en wordt het droger. De maxima schommelen tussen 12 en 15 graden. De aanvankelijk soms nog vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest wordt geleidelijk matig.