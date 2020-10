Trump en Biden maken van laatste treffen een topdebat: ‘U kent mij, en u kent hem. Welk land wil u zijn?’

Wat een verademing. Het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden was een dieptepunt in de Amerikaanse politieke geschiedenis, vooral door Trumps onbeschofte gedrag. De tweede en laatste confrontatie van vannacht was echter alles wat zo’n debat moet zijn: een stevige, soms bitse, maar ook inhoudelijke en informatieve woordenstrijd. Het ging over schandalen en roddels, maar óók over concrete plannen en beleidsopties.