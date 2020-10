Donderdagavond plaatselijke tijd namen president Donald Trump en zijn Democratische tegenstanders het voor de laatste keer tegen elkaar op. Corona nam opnieuw een hoofdrol, maar ook Hunter Biden en Trumps financiën kwamen aan bod.

1. Corona opnieuw hoofdrolspeler

Zoals ook het geval was bij het eerste debat en het vicepresidentieel debat, kwam corona uitgebreid aan bod. Volgens Trump is het ‘vaccin klaar in enkele weken’. Gevraagd ...