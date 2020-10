Antwerp levert beste seizoensprestatie af in Europese opener tegen Ludogorets met dank aan beproefde recept

Achter komen, en toch winnen. Hoe kon het ook anders dat Antwerp zo zijn intrede deed in de Europa League. De tegengoal was slechts een voetnoot, want de Great Old toonde zich heer en meester op Bulgaarse bodem. Goed voor 1-2 winst, en een perfecte start in zijn groep.

Geen Mbokani (geschorst) in Bulgarije. En een invallersbank nauwelijks vier veldspelers en twee keepers sterk. Corona maakte de al dunne Europese spoeling akelig dun. Diep in de spits geen Ampomah, wel Benavente. ‘Omdat hij bij Charleroi vertrouwd was met een rol als tweede spits’, legde Leko kort voor de aftrap zijn keuze uit.

Energieke Juklerod

Een puntje buitenshuis zou in de gegeven omstandigheden lang niet slecht zijn. De kat even uit de boom kijken, denk je dan. Niets bleek minder waar. Antwerp was oppermachtig in het eerste halfuur. Met dank aan verschillende uitblinkers, maar Juklerod als orkestmeester. Nagenoeg elke aanval verliep over de Noorse linkerflank. Benavente trapte over, Gerkens duwde de bal niet overtuigend genoeg in de handen van doelman Iliev. Ook Refaelov haalde het niveau van zijn beste dagen. Eens zonder Mbokani, combinerend met Benavente, dat klikte wel. Maar net als zijn teammaats vergat de Israëliër Antwerp op voorsprong te brengen.

Pieter Gerkens scoorde de gelijkmaker. Foto: BELGA

Na een halfuur was de rood-witte tsunami gepasseerd, en staken de Bulgaren toch eens de middellijn over. De Antwerp-aanhang voor de buis hield zijn hart vast wanneer De Laet het leer in de zestien ongelukkig met de arm beroerde. Scheidsrechter Reinshreiber zag er geen strafschop in. De bezoekers werden slordiger en hielpen de groenhemden in het zadel. Batubinsika, Miyoshi en Hongla leden alle drie gevaarlijk balverlies. Gelukkig voor hen zonder averij.

Verrassende 1-0

In de eerste minuut na rust werd de Antwerpse nonchalance wel afgestraft. Marin kreeg tijd en ruimte om te trappen, en mikte de 1-0 door de benen van De Laet in de benedenhoek. Even was het alle hens aan dek, want Cauly mikte meteen erna voorlangs en vervolgens ook op de bast van Butez.

Antwerp kwam in zijn laatste drie uitduels – Sint-Truiden, Kortrijk en Zulte Waregem – telkens op achterstand, waarna het toch nog won. De Bulgaren wisten dus wat hen te wachten stond. RAFC vond opnieuw de versnelling van het matchbegin. Dankzij de schouder van Gerkens en een snelle reactie van de oplettende Refaelov ging het in zeven minuten van 1-0 naar 1-2.

Prestigeduel tegen Tottenham

Ampomah was op dat moment al de moegestreden Benavente komen vervangen, en ook Buta maakte na meer dan twee maanden inactiviteit zijn rentree. Dat het uiteindelijk bij 1-2 bleef, was vertekenend. Ampomah dwong nog tal van corners af, Miyoshi strandde met een volley op de doelman en Gerkens zag zijn kopbal op de dwarsligger uiteenspatten. Geen derde treffer zo, wel drie verdiende punten. Volgende week donderdag komt het grote Tottenham op bezoek en staat de eerste plaats op het spel. De Spurs klopten gisteravond overtuigend het Oostenrijkse LASK.