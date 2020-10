Project Kompany zit in de penarie

Vanavond speelt voetbalclub Anderlecht tegen Kortrijk, op papier een uitgemaakte zaak, maar niet met het Anderlecht van vandaag. Met dichtgeknepen billen wachten de supporters af, want paars-wit geraakt maar niet uit het sukkelstraatje. Ligt het aan de ploeg, de coach of het bestuur. En wat moet RSCA eraan doen?

Vincent Kompany werd als ‘Vince The Prince’ binnengehaald bij Anderlecht, maar hij slaagt er maar niet in om resultaten te boeken. Naast het sportieve, is er ook de financiële malaise. Journalist Nico Tanghe fileert de problemen van paars-wit.

