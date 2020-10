Amerikaanse inlichtingendiensten melden dat Rusland en Iran verkiezing proberen te manipuleren

Rusland en Iran hebben de hand kunnen leggen op gegevens van honderden Amerikaanse kiezers en hebben het verloop van de verkiezingen proberen te beïnvloeden. Dat zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Het hoofd van de Amerikaanse nationale inlichtingendiensten, Republikein John Ratcliffe, heeft op een persconferentie bekendgemaakt dat Iran en Rusland hebben geprobeerd zich te mengen in de presidentsverkiezingen. ‘We hebben bevestigd dat Iran, en, afzonderlijk, Rusland bepaalde informatie over kiezersregistratie bekomen hebben.’ Het is niet bekend hoe beide landen de informatie te pakken hebben kunnen krijgen.

‘Deze data kunnen gebruikt worden door buitenlandse actoren om te proberen valse informatie te communiceren aan geregistreerde kiezers, waarvan ze hopen dat die verwarring en chaos zal zaaien en je vertrouwen in de Amerikaanse democratie zal ondermijnen’, aldus Ratcliffe. Volgens een eerdere verklaring van de inlichtingendiensten zou Iran vooral Trump aanvallen en Rusland vooral Biden.

Valse e-mails van ‘Proud Boys’

‘We hebben al gezien dat Iran valse e-mails verstuurd heeft, ontworpen om kiezers te intimideren, aan te zetten tot sociale onrust en schade toe te brengen aan president Trump’, zei Ratcliffe.

De aankondiging kwam er kort nadat Democratische kiezers aangaven dat ze dreigmails hadden gekregen naar hun persoonlijke adres. Woensdag werden e-mails verstuurd die zogezegd van de Proud Boys kwamen, een extreemrechtse groepering, met het dreigement: ‘Stem op Trump of we weten je te vinden’. De Proud Boys kwamen na het eerste debat tussen Trump en Biden prominent in het nieuws omdat de president weigerde zich van hen te distantiëren en hen opriep op ‘standby’ te staan.

Valse info over kiesfraude

Er zou via sommige van de e-mails ook een valse video verspreid zijn die fraude met stembrieven moest aantonen. ‘Deze video en gelijk welke claims over zulke vervalste stembrieven kloppen niet’, aldus Ratcliffe.

Ook FBI-directeur Christopher Wray en leden van de Senaatscommissie voor inlichtingendiensten waarschuwden woensdagavond dat valse informatie over kiesfraude wordt verspreid, maar dat Amerikanen daar zeer sceptisch tegenover moeten staan. Volgens hen en volgens Ratcliffe wordt alles gedaan om de verkiezingen eerlijk en veilig te laten verlopen.

Wray gaf tijdens de persconferentie aan dat de Amerikaanse verkiezingsinfrastructuur weerbaar is en dat de autoriteiten buitenlandse inmenging niet tolereren. ‘We gaan op onze hoede blijven.’

Kritiek van Democraten

De commissie voor binnenlandse veiligheid van het Huis van Afgevaardigden, geleid door Democraten, liet via Twitter haar ongenoegen blijken over de persconferentie van Ratcliffe. Ze noemden de Republikein een ‘partijdige hack’ en riepen op niet naar hem te luisteren, omdat hij het alleen had over pogingen van Iran om Trump te beschadigen. Volgens de Democraten mengen zowel Iran als Rusland zich in de verkiezingen om president Trump te helpen.

De Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen er al achter dat Rusland geprobeerd had om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden door Trump in een beter daglicht te zetten. Welke inspanningen Rusland in 2020 heeft gedaan, heeft Ratcliffe niet gezegd.