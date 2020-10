Monika Van Lierde, alias dokter Ann, verlaat ‘Thuis’ na 25 jaar

Het was vandaag de laatste aflevering met dokter Ann De Decker in de VRT-serie ‘Thuis’. Na 25 jaar zoekt actrice Monika Van Lierde een nieuwe uitdaging.

Al 25 jaar wordt Thuis uitgezonden op Eén, en al even lang kruipt Monika Van Lierde in de huis van dokter Ann – één onderbreking van drie jaar niet meegeteld. Het is een understatement dat de dokter heel wat meemaakte. Een zelfmoordpoging, enkele kapotgelopen relaties, affaires, en verhuis naar Toscane, haar vriendin Sandrine die overlijdt, een overdosis insuline toedienen, en dan is er nog de hele saga met Xander: haar stiefzoon die ze moet doodslaan uit zelfverdediging.

Dat is dan ook de druppel voor het personage. In een brief neemt ze afscheid en ditmaal verhuist ze naar Kaapverdië. ‘Voorgoed’, al is dat nooit helemaal zeker bij Thuis. Actrice Monika Van Lierde wil ‘plek maken voor nieuwe dingen in haar leven’, zegt ze aan VRT. Ze speelde mee in 2.913 afleveringen als dochter van Marianne Bastiaens (Leah Thys) en Walter De Decker (Rik Andries). Dokter Ann was het eerste holebi-personage in Thuis. ‘Ik ben verliefd’, sprak ze uit in 2005. ‘Op een vrouw’, vulde mama Marianne toen aan.

Dokter Ann in het begin van ‘Thuis’. Foto: VRT

‘Soms bekruipt me nog een gevoel van heimwee, maar het is tijd voor iets anders’, zegt Van Lierde. In een afscheids-vlog met Linde Merckpoel blikt Van Lierde terug. Van de eerste woorden – ‘Dat zal niet lang meer duren’ – tot het ‘onwezenlijke gevoel’ om bij de cast te horen. Van Lierde nam een jaar geleden de beslissing om te stoppen met de serie. Dat het nieuws nu eindelijk geweten is, doet de last op haar schouders verdwijnen, zegt ze aan Merckpoel.

‘Ik heb niet zo’n grote plannen eigenlijk’, geeft Van Lierde toe. In de vlog nam ze nog even de tijd om alle kijkers en fans te bedanken: ‘Het is een cliché, maar zonder jullie bestond Thuis niet.’ Blijven nu nog over van de originele cast in seizoen één: Pol Goossen (Frank Bomans), Marleen Merckx (Simonne Backx), Leah Thys (Marianne Bastiaens) en Annick Segal (Rosa Verbeeck).

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.