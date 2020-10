Met de sequel Borat subsequent moviefilm wil de Britse komiek Sacha Baron Cohen als de besnorde reporter uit Kazachstan opnieuw de Amerikaanse volksaard ontmaskeren. Maar de enige die ontmaskerd wordt is Rudy Giuliani die, rommelend in zijn broek, Rudy Giuliani zit te wezen.

‘Ik was enkel mijn hemd in mijn broek aan het stoppen na het afnemen van mijn microfoontje. Op geen enkel moment van het interview heb ik me ongepast gedragen.’ Rudy Giuliani moest het woensdagavond op ...