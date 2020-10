Ziekenhuizen naar 2A: 60 procent bedden op intensieve voorbehouden voor covid-patiënten

De ziekenhuizen moeten overgaan naar fase 2A. Ten laatste tegen 2 november moeten alle ziekenhuizen 60 procent van hun bedden op intensieve zorg voorbehouden voor covid-patiënten. Alle geplande en uitstelbare ingrepen moeten worden geannuleerd, noodzakelijke ingrepen gaan wel door.

Vorige vrijdag hebben alle ziekenhuizen een brief van de overheid gekregen met de vraag om tegen maandag 26 oktober op te schalen naar fase 1B. Dat wil zeggen dat ze tot vijftig procent van hun bedden op intensieve zorg - 1.000 in totaal - voor covid-patiënten moeten vrijhouden, en nog eens vier keer zo veel op gewone covid-afdelingen.

Maar verwacht wordt dat alle bedden in fase 1B tegen 28 oktober bezet zullen zijn. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid zonet alle ziekenhuizen gevraagd om tegen 2 november op te schalen naar fase 2A. Dat wil zeggen dat ze 60 procent van hun erkende bedden op intensieve moeten vrijhouden voor covid-patiënten.

Spreidingscapaciteit onderbenut

Het volstaat ook niet langer om vier keer zo veel bedden op gewone covid-afdelingen te voorzien. Het moeten er zes keer zo veel zijn. Dat is volgens de FOD Volksgezondheid nodig omdat, vergeleken met de eerste golf in het voorjaar, verhoudingsgewijs meer patiënten op gewone covid-afdelingen instromen dan op intensieve.

In de brief benadrukt de FOD Volksgezondheid nog eens om patiënten zo veel mogelijk te spreiden. ‘De aangeboden spreidingscapaciteit wordt momenteel onderbenut’, staat te lezen.

Fase 2A heeft een grote impact op de niet-dringende zorg. ‘Een uitstel van reguliere niet-dringende zorg is noodzakelijk’, staat in de brief. Tegen maandag moeten alle ziekenhuizen de eerste drie stappen van het afschakelplan hebben uitgevoerd. Dat wil zeggen dat alle planbare ingrepen die gebruik maken van intensieve zorg, alle klassieke hospitalisaties én alle ingrepen in het dagziekenhuis die geen gebruik maken van intensieve zorg, moeten worden geannuleerd. Dat geldt alvast voor vier weken.

Noodzakelijke ingrepen gaan wel door

‘Het dient zeer duidelijk te zijn dat alle dringende en noodzakelijk consultaties, onderzoeken en ingrepen wel blijven doorgaan’, staat in de brief. Ook alle lopende (levens)noodzakelijke therapieën (zoals chemotherapie en dialyse) of noodzakelijke revalidatie worden voortgezet. ‘Ziekenhuizen zijn veilige plekken om deze zorg verder te zetten.’

Patiënten die klachten hebben, mogen dus niet aarzelen om hun arts te contacteren en naar het ziekenhuis te gaan.