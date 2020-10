Dan Martin (Israel Start-Up Nation ) heeft in de Vuelta een prestigespurt boven op het 1.735 meter hoog gelegen Laguna Negra in Vinuesa gewonnen. Het was voor de Ier zijn allereerste zege voor zijn werkgever van de voorbije twee jaar. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft leider in een voorlopig regenachtige Ronde van Spanje.