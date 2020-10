Samen vanop afstand naar films kijken: Disney lanceert nieuwe functie

Streamingdienst Disney+ pakt uit met een nieuwe functie. Met GroupWatch kan je als abonnee gezamenlijk met vrienden en familie naar films en series kijken, zelfs wanneer je niet samen bent. Via de nieuwe functie kunnen tot zeven mensen tegelijk via webbrowsers, mobiele apparaten en smart tv’s samen Disney+ kijken en ook live reacties met elkaar delen.

‘Verhalen komen tot leven wanneer je ze kan delen met anderen en er samen van kan genieten’, verklaarde Jerrell B. Jimerson van Disney+. ‘En in de huidige tijd waar velen nog steeds gescheiden zijn van vrienden en familie, biedt GroupWatch een manier om op een veilige, virtuele manier te verbinden door samen met jouw favoriete personen naar je favoriete verhalen te kijken in het comfort van je eigen woonkamer.’

Abonnees kunnen gebruikmaken van de functie door te klikken op het GroupWatch-icoon op de detailpagina van de series of films.

Foto: disney+

Vervolgens krijgen ze een link waarmee tot zes andere mensen uitgenodigd kunnen worden om samen te kijken. De uitnodigingen dienen verstuurd te worden vanuit een mobiel apparaat of een webbrowser, maar de serie of film kan ook bekeken worden vanaf een smart tv.

Door de gesynchroniseerde weergave heeft elke deelnemer de mogelijkheid om te pauzeren voor een toiletpauze, terug te spoelen om een favoriete scène opnieuw te bekijken of om vooruit te spoelen, en dat voor de hele groep. Tijdens het kijken, kunnen de kijkers via de Disney+ app ook in realtime reageren met zes verschillende emoji’s.

In het begin van de pandemie, toen iedereen in hun kot moest blijven, werd ook Netflix Party populair. Die extensie kwam echter niet van de streamingdienst zelf.