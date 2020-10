Nederlander hackt Twitteraccount Amerikaanse president Donald Trump

Trump gebruikte het wachtwoord ‘maga2020!’ (de vaak gebruikte afkorting voor Trumps slogan Make America great again) en zou geen extra beveiliging hebben ingesteld.

Een Nederlander heeft de Twitteraccount @realDonaldTrump van de Amerikaanse president Donald Trump gehackt. Dat meldt RTL Nieuws. De Nederlander, ethisch hacker Victor Gevers, heeft geen tweets verstuurd of privéberichten ingezien, maar had dat wel kunnen doen. Als ethisch hacker waarschuwt hij personen of organisaties op kwetsbaarheden in de hoop die te verhelpen. Via via legde Gevers contact met de Amerikaanse geheime dienst om dit te melden.

Gevers meldde al vele duizenden datalekken en andere kwetsbaarheden op het internet. Het kostte hem zeven pogingen om het wachtwoord van de Amerikaanse president te raden, zo stelt hij tegen Vrij Nederland.

Geen extra beveiliging

RTL Nieuws en Vrij Nederland konden het bewijs inzien dat Gevers toegang had tot Trumps Twitter. Volgens de hacker had Trump geen extra beveiliging ingesteld, zoals tweestapsverificatie.

‘Ik dacht ‘oh god’ toen ik was ingelogd’, vertelt Gevers tegen RTL Nieuws. ‘Ik wil juist dat het me niet lukt om binnen te komen, en al helemaal niet bij zo’n belangrijk account.’

Het is niet de eerste keer dat Gevers toegang had tot het Twitteraccount van Trump. In 2016 lukte het hem om samen met twee vrienden toegang te krijgen. Toen was het wachtwoord ‘yourefired’, dat Gevers samen met zijn twee hackervrienden vond tussen gelekte LinkedIn-wachtwoorden.