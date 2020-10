Polen maakt abortus zo goed als onmogelijk

De Poolse grondwet verbiedt een abortus uit te voeren omdat de foetus afwijkingen vertoont. Die beslissing komt neer op een verbod op vroegtijdige afbreking van de zwangerschap.

Het Poolse Grondwettelijk Hof heeft vandaag beslist dat afwijkingen van een foetus geen reden meer kan zijn voor een abortus. Dat komt bijna neer op een totaalverbod: die rechtelijke bepaling vormde immers de basis voor bijna alle wettelijke abortussen in Polen.

Vorig jaar werden in het land ongeveer 1.100 abortussen uitgevoerd. In bijna alle gevallen gebeurde dat op grond van de bepaling die nu als ongrondwettelijk is bestempeld.

Volgens het Hof schendt de bepaling over vruchtafdrijving de grondwettelijke garantie over de wettelijke bescherming van het leven van iedere mens. In april werd de wet al goedgekeurd in het parlement, waarna er straatprotesten uitbraken.

Meer dan honderd parlementsleden, vooral van de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), hadden zich met hun kritiek op de huidige wetgeving gewend tot het Grondwettelijk Hof.