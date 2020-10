UITSLAG ETAPPE 18 GIRO. Dubbelslag voor Team Sunweb: Hindley wint op Stelvio, Kelderman pakt roze trui

Jai Hindley (Team Sunweb) heeft de achttiende etappe van de Giro op zijn naam geschreven en nestelt zich op de tweede plaats in het klassement. Team Sunweb was met een plan gestart aan de rit, maar INEOS Grenadiers nam al snel het commando over. Rohan Dennis verzette bergen werk voor ploegmaat Tao Geoghegan Hart die uiteindelijke de duimen moest leggen in een verbeten strijd met Hindley. Kelderman kon de schade beperken en pakte nipt de roze trui.

Hoe kwam de zege tot stand?

De Stelvio werd letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van deze Giro. De renners moesten zich opmaken voor een lijdensweg van 25 kilometer op de flanken van de Stelvio in temperaturen die tegen het vriespunt aanleunden. De besneeuwde flanken leverden als vanouds spektakel op.

Een kopgroep van 15 renners reed weg uit het peloton met als belangrijkste namen Thomas De Gendt, Louis Meintjes, ritwinnaar van gisteren Ben O’Connor, Filippo Ganna en Ben Swift. Onze landgenoot De Gendt voelde duidelijk de inspanning van zijn ontsnapping in de vorige rit nog en moest snel lossen.

In het peloton broedde Team Sunweb op een plannetje. De witte brigade zette zich op kop en legde een stevig tempo op waardoor de kopgroep geen lang leven beschoren was. Op 9 kilometer van de top moest roze trui Joao Almeida zowaar al lossen. De Portugees gaf snel enkele minuten toe en mag zijn roze droom opbergen.

De euforie van Sunweb was echter van korte duur, want niet veel later kon kopman Wilco Kelderman niet meer volgen. De Nederlander volgde voor aanvang van de rit op 17 seconden van Almeida. Zijn ploegmaat Jai Hindley stond voor de start derde in het klassement op 2’ 58” en bevond zich plots tussen twee vuren.

INEOS Grenadiers-ploegmaats Rohan Dennis en nummer vier in het klassement Tao Geoghegan Hart trokken immers door. Moest Hindley concurrent Hart volgen die op een seconde van hem stond in het klassement? Of moest hij zich laten uitzakken om kopman Kelderman bij te staan? De Australiër koos voor de eerste optie en haakte zijn wagonnetje aan dat van het duo van INEOS.

Het trio kwam samen boven op de Stelvio. Kelderman beperkte het verschil tot dan toe tot slechts een 40-tal seconden en reed dus nog steeds virtueel in het roze. De Nederlander deed aan de volgauto teken dat Hindley moest wachten, maar Team Sunweb trok de kaart van de Australiër.

Op elf kilometer van de streep was Hindley even niet goed aan het opletten en liet hij Hart zomaar de tussensprint en bijbehorende bonificatieseconden winnen. Plots sprong Hart zo over Hindley in het algemene klassement met twee seconden voorsprong.

Intussen was de veer van Kelderman gebroken op het vlakke. Zijn achterstand liep op naar anderhalve minuut. Ook Dennis gaf er vooraan de brui aan. Nummer drie en vier in het klassement begonnen dus aan een tweestrijd op de slotklim. Hindley speelde het slim en liet Hart het werk opknappen, zelf had hij immers zijn kopman nog in de achtergrond zitten.

Verder nog iets wat u moet weten?

Visconti de grote uitdager van Ruben Geurreiro in de strijd om de bergtrui moest opgeven wegens knieproblemen. Onze landgenoot Thomas De Gendt ging dan maar de strijd aan met Guerreiro, maar moet nog een serieuze kloof dichten. De Gendt kan in theorie de blauwe trui nog winnen.

Uitslag:

1. Jai Hindley

2. Tao Geoghegan Hart

3. Pelle Bilbao

4. Jakob Fuglsang

5. Wilco Kelderman

6. Patrick Konrad

7. Joao Almeida

8. Vincenzo Nibali

9. Hermann Pernsteiner

10. Fausto Masnada

Klassementen:

Roze trui: Wilco Kelderman

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Ruben Geurreiro

Witte trui: Jai Hindley