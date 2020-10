Getuigenis Ghislaine Maxwell uit 2015 vrijgegeven voor rechtszaak

Een rechter heeft beslist om de getuigenis van Ghislaine Maxwell van een rechtszaak uit 2016 vrij te geven. De rechterhand van de overleden miljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein wilde niet dat die documenten het licht zouden zien.

Bij de getuigenis hoort onder meer een transcript van 465 pagina’s. Het gaat om de rechtszaak die Virginia Giuffre tegen haar had aangespannen. Giuffre zegt dat Maxwell haar dwong om als minderjarige seks te hebben met oudere mannen, onder wie de Britse prins Andrew. Eerder werden er al ongeveer tachtig documenten vrijgegeven uit die zaak, maar niet de getuigenis van Maxwell zelf. Die werd afgenomen in 2015.

Tijdens de rechtszaak zei Giuffre dat Maxwell van haar een seksslavin had gemaakt voor Epstein toen ze 16 was. In haar getuigenis beweert Giuffre dat Maxwell ‘zo goed als elke dag seks had met minderjarige meisjes’. ‘Ze maakte er evenveel deel van uit als hij (Epstein, red.)’, zei Giuffre. Epstein werd in 2008 veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens betaalde seks met een minderjarige, waarvan hij 13 uitzat in huisarrest. In 2019 zou een federale zaak tegen hem volgen, maar hij pleegde zelfmoord in zijn cel.

Doorbraak

Maxwell was een tijdlang samen met Epstein en werkte met hem samen. Haar getuigenis over Epstein kan een doorbraak betekenen in de zaak-Epstein. De getuigenis bij de zaak van Giuffre is de enige keer dat Maxwell openbaar praat over wat zij net deed voor Epstein. Het document werd nipt voor de deadline vrijgegeven, schrijft The Guardian.

De 58-jarige Maxwell zit in een cel in New York nadat ze in juli opgepakt werd door de FBI. In 2016 verkocht ze haar peperdure woning in New York, waarna ze volledig van de radar verdween. In juni verscheen Jeffrey Epstein: filthy rich, een docureeks, op Netflix. Daarin vertellen slachtoffers onder andere hoe ze door Maxwell naar het huis van Epstein gelokt werden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.