Op de plenaire vergadering moet Alexander De Croo (Open VLD) zich verantwoorden voor de slechte coronacijfers. Vanuit verschillende partijen klinkt heel wat kritiek door op de aanpak van de regering.

De parlementsleden stellen premier Alexander De Croo (Open VLD) vragen over zijn aanpak van de coronacrisis. Daarbij klinkt ook felle kritiek door. Cathérine Fonck (CDH) had het over ‘een mislukking’. Barbara Creemers (Ecolo) vraagt zich af ‘hoe onvermijdelijk een nieuwe lockdown is’. Nawal Farih (CD&V) hekelt de wijziging van de teststrategie. Peter Deroover (N-VA) heeft het over ‘scheurtjes in de beloofde krachtdadigheid’ en beklaagt de onduidelijke communicatie. Zo is zijn partij er niet over te spreken dat het ministerieel besluit pas zondagavond om 22 uur werd doorgestuurd, twee uur voordat de nieuwe maatregelen door de gemeenten geïmplementeerd moesten worden.

