Antwerpse politie zoekt slachtoffers van man die met list al 26 vrouwen verkrachtte

Een 40-jarige man wordt ervan verdacht 26 vrouwen verkracht te hebben. Hij beloofde hen geld in ruil voor seks, maar betaalde niet. De verdachte werd intussen aangehouden, maar de politie van Antwerpen vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn.

Via verschillende website sprak de verdachte af met vrouwen om tegen betaling seksuele contacten te hebben. Hij kwam echter nooit met geld over de brug. ‘Hij gebruikte een list waardoor de seksuele contacten niet met toestemming gebeurden. Dat is verkrachting’, zegt het parket Antwerpen.

De politie verspreidde dit beeld op vraag van het parket van Antwerpen

Het gaat om een Nederlandstalige man van 40 jaar, maar hij ziet er ouder uit. Hij heeft een blanke huidskleur en lichtkleurig haar, dat hij soms met gel achterover kamde. De man gebruikte valse profielfoto’s en valse voornamen zoals Koen, Peter, Arno en Arne. Hij gebruikte ook veel voorkomende familienamen.

‘Aan vrouwen die deze man en zijn werkwijze herkennen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.’ De politie verzekert discretie. De man heeft in de periode tussen eind december 2018 en begin 2020 al 26 slachtoffers gemaakt. Dertien vrouwen komen uit de provincie Antwerpen, zeven uit Oost-Vlaanderen, drie uit Vlaams-Brabant, twee uit West-Vlaanderen en een uit Limburg.

De slachtoffers kampen veelal met financiële problemen en hadden volgens de politie nooit seks met hem gehad als ze op voorhand wisten dat hij niet zou betalen. De verdachte zou misbruik hebben gemaakt van hun kwetsbare situatie.

Slachtoffers die aangifte willen doen, kunnen bellen naar het gratis nummer 0800/30.300 of een mail sturen naar opsporingen@police.belgium.eu. Een speurder zal daarna contact met hen opnemen.