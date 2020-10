Besmettingen bij contactpersonen van huisarts Kruisem blijven beperkt

Het aantal besmettingen bij contactpersonen van de huisarts in Kruisem blijft beperkt, een kleine 7 procent van hen testte positief op het coronavirus. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid donderdag. In de Oost-Vlaamse gemeente werd vorige week een corona-uitbraak vastgesteld die terug te brengen was naar één arts, die niet altijd een mondmasker droeg in zijn praktijk.

De patiënten van de arts die recentelijk nog contact met hem hadden, werden allemaal gecontacteerd. Indien ze een hoger risico hadden gelopen besmet te zijn geraakt, werden ze uitgenodigd om zich te laten testen in een tijdelijk testcentrum in de gemeente. Zo goed als alle testresultaten zijn intussen bekend en verzameld. Zeven mensen van 95 die zich lieten testen, testten positief.

‘Bij hoogrisico-contacten zien we doorgaans een positiviteitsratio van 12 à 15 procent, dat ligt hier dus gelukkig een stuk lager’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Het aantal besmettingen is beperkt gebleven en we kunnen daarmee deze kleine uitbraak afsluiten en de rust laten weerkeren in Kruisem.’

Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat de positief geteste personen nu in de gebruikelijke thuisisolatie moeten. Zij zullen gecontacteerd worden door het contactonderzoek zodat ook hun contactpersonen kunnen verwittigd worden.