Marc Van Ranst wint carrièreprijs voor wetenschapscommunicatie

Viroloog Marc Van Ranst heeft de Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie 2020 gewonnen. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Jonge Academie loven zijn heldere en brede communicatie over zijn vakgebied.

De bekendste viroloog van het land, Marc Van Ranst, heeft de Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie 2020 gewonnen. Daarmee belonen de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Jonge Academie de hoogleraar virologie aan de KU Leuven voor zijn carrièrelange heldere en brede communicatie over zijn vakgebied, ook in zeer uitdagende omstandigheden.

‘Het doet mij bijzonder veel om deze prijs van collega-wetenschappers te ontvangen’, zegt Van Ranst. ‘Al die interviews tijdens al die jaren, die doe je erbij en je probeert dat zo goed mogelijk te doen. Wanneer dat dan geapprecieerd wordt, is dat zeer aangenaam.’

Die appreciatie komt er in de vorm van de Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie 2020 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Jonge Academie. De jury, onder voorzitterschap van Elisabeth Monard (KVAB) en Damya Laoui (Jonge Academie VIB/VUB) waardeert zijn ontegensprekelijk waardevolle bijdragen tijdens de huidige pandemie, maar ook zijn bijzondere inspanningen om te communiceren met kinderen. ‘We praten te vaak over kinderen en te weinig tegen kinderen’, zegt Van Ranst. ‘Het is belangrijk de communicatie ook naar hen te richten.’

Om een evenwicht te vinden tussen wetenschappelijke nuance en duidelijkheid voor het grote publiek, probeert Van Ranst altijd te spreken tegen zijn grootvader. ‘Hij was een metaalarbeider. Als hij het verstaat, dan is het goed.’

Van Ranst is als expert prominent in de huidige strijd tegen covid-19, maar het meest trots is de viroloog over zijn communicatie over de Mexicaanse griep in 2009. ‘Toen had ik het voorrecht om dat als griepcommissaris vanop de eerste rij mee te maken. Dan kan je die communicatie van begin tot einde doen.’

Behalve Van Ranst ontvangen 19 andere onderzoekers of onderzoeksteams een Jaarprijs voor hun creatieve en en toegankelijke communicatie over hun onderzoeksdomein. Op een digitale prijsuitreiking op 16 november wordt bekendgemaakt wie van hen de Prijs Jonge Belofte en de EOS Publieksprijs in de wacht slepen.