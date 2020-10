Giovanni Visconti zal bergtrui in Giro niet winnen: de Italiaan moet opgeven door knieblessure

Giovanni Visconti is donderdag niet meer van start gegaan in de Ronde van Italië. De Italiaan van Vini Zabú-KTM was al de hele Giro in een felle strijd verwikkeld met de Portugees Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) om de bergtrui. Ook in de achttiende etappe van donderdag zijn er veel punten te verdienen, maar Guerreiro heeft na de opgave van Visconti een flinke marge ten opzichte van zijn nieuwe naaste belager, onze landgenoot Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Visconti, tweede in de derde etappe die eindigde op de Etna, heeft te veel last van een knieblessure die hem al enkele dagen hinderde. De 37-jarige Italiaan heeft nog geen contract voor komend seizoen.

De Giro gaat donderdag verder met de achttiende etappe, een zware bergrit. Onderweg van Pinzolo naar Laghi di Cancano moet onder meer de Stelvio worden beklommen. Het is wellicht de zwaarste etappe van deze Giro nu het parcours van de twintigste etappe van zaterdag is gewijzigd. De beklimmingen van de Agnello en de Izoard werden geschrapt wegens coronamaatregelen in de Franse regio Hautes-Alpes, waar het peloton zou passeren. Nu wordt er zaterdag drie keer naar Sestriere geklommen waar na 190 kilometer de finish ligt.

Het Giro-peloton haalde donderdag opgelucht adem nadat er geen nieuwe coronabesmettingen werden vastgesteld bij speekseltests onder de renners. Enkel een staflid van Astana testte positief.