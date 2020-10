Outsider Thibaut Pinot gooit na twee ritten al de handdoek in de Vuelta, ook Matej Mohoric start niet meer door een breuk in zijn schouder

De Sloveen Matej Mohoric en de Fransman Thibaut Pinot gaan donderdag niet meer van start in de derde etappe van de Ronde van Spanje.

Mohoric (Bahrain-McLaren) ging woensdag onderuit tijdens een afdaling en bleek daarbij een breuk in zijn schouder te hebben opgelopen. Mohoric, onlangs nog vierde in Luik-Bastenaken-Luik, reed de rit nog wel uit.“Uit röntgenonderzoerk is gebleken dat Matej een breuk in zijn schouder heeft. Hij hoeft geen operatie te ondergaan, met rust kan dit binnen een paar weken herstellen”, liet teamarts Simone Uliari weten.

Mohoric baalde van zijn snelle vertrek uit de Vuelta. “Ik voel me goed, maar met deze schouder kan ik helaas niet verder. Jammer, want ik zag deze ronde een paar ritten waar kansen lagen voor mij.”

Mohoric (26) won in zijn loopbaan al een rit in de Giro (2018) en de Vuelta (2017). In 2018 was hij ook de winnaar van de BinckBank Tour.

Voor Pinot waren 25 minuten achterstand er te veel aan

Ook Thibaut Pinot houdt het voor bekeken. De Fransman van Groupama-FDJ kwam als outsider naar de Spaanse rittenkoers, maar zijn wedstrijd stopt dus al na twee etappes.

Pinot kwam ten val in de openingsetappe van de Tour de France in Nice en liep toen drie weken achter de feiten aan. Hij reed de Tour uit, maar boekte er geen resultaat. Een herkansing kwam er in de Vuelta, maar zelf gaf hij vooraf aan dat hij met weinig verwachtingen startte.

De Fransman speelde geen rol van betekenis in de eerste twee etappes en stond al op een 63ste plaats in het klassement, op 25:19 van leider Primoz Roglic. Hij komt nu niet meer aan de start van de derde rit.