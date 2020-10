Vicepremier Sophie Wilmès (MR) ligt op intensieve zorg: ‘Toestand stabiel’

De Belgische vicepremier Sophie Wilmès (MR) is opgenomen op intensieve zorg wegens covid-19. Dat werd bevestigd aan De Standaard. Haar toestand is wel stabiel en ze is bij bewustzijn, aldus haar woordvoerder.

Zaterdag maakte vicepremier Sophie Wilmès (MR) via Twitter bekend dat ze besmet is geraakt met het coronavirus, vermoedelijk binnen familiekring. De ziektesymptomen van covid-19 dwingen de ex-premier nu tot een opname op de afdeling intensieve zorg. Haar toestand is wel ‘stabiel’ en ze is ‘bij bewustzijn’, bevestigt haar woordvoerder.

Verschillende politici wensen de vicepremier veel beterschap toe. Premier Alexander De Croo (Open VLD) spreekt van een ‘spoedig herstel’ en voegt er ook nog aan toe dat ‘niemand immuun is voor dit gevaarlijke virus’. ‘Tous ensemble’, zegt hij nog bemoedigend. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wenst ‘zijn vriendin’ veel moed toe. ‘We weten dat je sterk bent.’

Veel beterschap, @Sophie_Wilmes. Je te souhaite un prompt rétablissement!

Niemand is immuun voor dit gevaarlijke virus.

Tous ensemble, nous vaincrons le COVID-19. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 22, 2020

In naam van heel @MR_officiel wens ik onze collega en vicepremier @Sophie_Wilmes een snel herstel. Veel moed, mijn vriendin, we weten dat je sterk bent! #MRvoorzitter #begov ???? pic.twitter.com/FPtZHpBtPo — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) October 22, 2020

Al mijn genegenheid en vriendschap voor @Sophie_Wilmes die de nationale strijd tegen #COVID19 leidde, en die nu zelf haar eigen strijd voert tegen het virus.



Ik wens haar van harte beterschap en spoedig herstel. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 22, 2020

Huidig EU-president en partijgenoot Charles Michel wenst de politica ‘die de nationale strijd tegen covid-19 leidde, en die nu zelf haar eigen strijd voert tegen het virus’ ‘van harte beterschap toe’.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die begin september tijdens de regeringsonderhandelingen besmet raakte, verwijst naar zijn eigen strijd tegen het virus: ‘Dit virus maakt overal slachtoffers en de weg naar herstel geen gemakkelijk pad. Zelf ondervonden.’ ‘Stay strong, stay safe!’, besluit hij.

Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels minister voor Financiën Sven Gatz (Open VLD) zijn besmet met het virus. Zowel de Brusselse als Waalse regering is daardoor op 7 oktober in quarantaine gegaan.