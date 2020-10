Formule 1: Romain Grosjean verlaat Haas op het einde van het seizoen

F1-piloot Romain Grosjean verlaat renstal Haas op het einde van het seizoen. De 34-jarige Fransman maakte het nieuws van zijn vertrek zelf bekend op Facebook. “Het laatste hoofdstuk is afgesloten en het boek is af”, postte hij.

“Ik was bij het team van Haas sinds het prille begin”, begon Grosjean zijn uitleg. “Gedurende vijf jaar hebben we hoogtes en laagtes afgewisseld en 110 punten behaald in 92 races, maar het was de hele reis waard. Ik heb veel geleerd, ben in die periode een betere piloot en een betere mens geworden.”

“Ik hoop dat ik ook andere leden in het team heb kunnen helpen verbeteren”, ging de Fransman verder. “Daar ben ik waarschijnlijk het meest fier op, meer dan op die zotte openingsfase van het kampioenschap in 2016 of mijn vierde plaats in Oostenrijk in 2018. Ik wens het team het beste in de toekomst.”

De aankondiging van Grosjean komt een dag voor de start van de vrije trainingen in Portimao voor de Grote Prijs Formule 1 van Portugal, de twaalfde van zeventien manches op de door de coronapandemie herschikte F1-kalender.