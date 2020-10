Virologen trekken kaart van strenge lockdown

Nadat de druk op strengere maatregelen aan Franstalige kant werd verhoogd, vindt de roep om een lockdown nu ook gehoor bij Vlaamse virologen. Pierre Vandamme verwijst naar het buitenland, Marc Van Ranst pleit voor een ‘korte strenge lockdown’.

Ook de Vlaamse experts lijken zich te scharen achter een strenge lockdown. Aan Franstalige kant groeide daartoe al een consensus, nadat George-Louis Bouchez (MR) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) die mogelijkheid niet langer uitsloten. Viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Pierre Van Damme scharen zich nu achter het standpunt van microbioloog Emmanuel André die pleit voor een strenge lockdown.

Van Ranst spreekt zijn voorkeur voor een ‘korte strenge lockdown’ van een maand uit via Twitter. Die is volgens de KU Leuven-professor te verkiezen boven een ‘veel langere semi-lockdownperiode die uiteindelijk iedereen gaat uitputten en frustreren.’ Hij denkt dat het kostenplaatje voor zo’n semi-lockdown zowel qua gezondheid, als socio-economisch duurder uitvalt.

In Het Laatste Nieuws verwees epidemioloog Pierre Van Damme naar het buitenland. ‘We zien in het buitenland landen die in een betere situatie zitten, wel in lockdown gaan’, zei hij. Hij houdt wel nog een slag om de arm. De nieuwste maatregelen gaan nog maar sinds maandag in en het is nog afwachten wat de effecten daarvan zullen zijn.

Steven Van Gucht beaamt dat op De Wereld Vandaag op Radio 1. Het effect van de nieuwe maatregelen ‘zullen we pas tegen het einde van de maand kunnen opmeten’. Hij vindt wel dat er over een lockdown gepraat moet worden.

De timing van hun betogen, een dag voor het nieuwe Overlegcomité, is opvallend. De federale en deelstaatregeringen zullen zich daar over de vraag buigen of de huidige maatregelen volstaan om het tij van de stijgende coronacijfers te keren. Binnen de federale regering valt te horen dat ze eerst de effecten daarvan willen afwachten. Vooral de Vlaamse regering verzet zich tegen strengere maatregelen. N-VA pleit voor strengere, lokale maatregelen.

Hoe ziet zo’n lockdown eruit?

‘De vraag is niet langer wat er gesloten moet worden. We moeten onszelf afvragen wat er kan openblijven’, zei Emmanuel André woensdagavond op RTBF. Het onderwijs is daar prioriteit nummer één. George-Louis Bouchez (MR) pleit ervoor dat sport en cultuur wel moeten inbinden. Theater- en concertzalen hebben momenteel evenementen gepland onder strenge voorwaarden. Professionele sportwedstrijden gaan, ook onder voorwaarden, door met publiek. Amateursporten kunnen voorlopig hun gang gaan.

Momenteel blijven ook alle winkels open. Supermarktketens roepen hun klanten wel op om alleen te komen winkelen. Ook de contactberoepen, zoals masseurs en kappers, zijn nog actief. In tegenstelling tot de eerste lockdown, zijn er ook nog geen beperkingen op verplaatsingen.

Sinds maandag zijn wel alle horecagelegenheden gesloten en ging de nachtklok in. Tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends moet iedereen binnenblijven. Onze sociale contacten werden vernauwd tot één ‘knuffelcontact’. Thuis mag u nog vier mensen uitnodigen, maar de overheid benadrukt wel dat het beperken van sociale contacten cruciaal is. Sowieso moet u anderhalve meter afstand houden.

Op de Europese kaart kleurt België samen met Tsjechië het donkerst. In Tsjechië werd beslist dat mensen alleen nog buiten mogen om te gaan werken, voor boodschappen en om medische redenen.