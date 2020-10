Spektakel gegarandeerd vandaag in de Giro: zo zag de Stelvio er vanochtend uit

Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Het Giro-peloton moet zich vandaag over de Stelvio, een bergpas van 2758 meter, zien te hijsen. Vanochtend even voor 10u30 bleek uit live camerabeelden dat de renners omringd door sneeuw zullen klimmen, maar de weg zelf ligt er wel prima bij.

De beklimming van de Stelvio was eerder twijfelachtig door het eerste winteroffensief in Italië. Woensdag werd beslist het toch te laten doorgaan omwille van de gunstige weersvoorspellingen. De temperatuur omstreeks drie uur in de namiddag ligt boven het vriespunt en er wordt tijdens de beklimming en, belangrijker, de afdaling, geen neerslag verwacht. Eens over de Stelvio moeten de renners immers nog dalen tot in Bormio van waaruit ze de beklimming naar Lago di Cancano beginnen, waar de finish is getrokken.