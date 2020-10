Speekselcontroles in Giro leveren ‘slechts’ één positieve test op bij staflid van Astana

Het Giro-peloton heeft donderdagmorgen nog eens opgelucht mogen ademhalen. De 484 speekseltests die organisator RCS, in samenwerking met de Internationale Wielerunie (UCI), de voorbije twee dagen uitvoerde, hebben geen nieuwe positieve coronagevallen opgeleverd bij renners. Bij Astana testte wel één staflid positief op COVID-19. Hij ging meteen in isolatie.

Afgelopen dinsdag testte Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) nog positief in het peloton. Vorige week maandag werden acht coronabesmettingen vastgesteld en toppers zoals Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Team Sunweb) verlieten de Giro. Nadien werd door sommige renners openlijk de vraag gesteld of het nog wel verantwoord was om verder te koersen. De Giro-directie wil echter alles in het werk stellen om Milaan te bereiken, waar op zondag 25 oktober de slottijdrit wordt afgewerkt.

UCI-voorzitter David Lappartient kondigde vorige week woensdag nog aan dat de veiligheidsmaatregelen binnen de Giro opgeschroefd zouden worden. Tussen de PCR-tests door, telkens op maandag, zouden de speekseltests komen. Wie positief test op een speekseltest, zal nog een extra PCR-test ondergaan. “Zo willen we positieve gevallen snel uit het peloton halen, voor een grote besmetting kan plaatsvinden”, aldus de Fransman.