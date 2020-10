OPROEP. Ging u als leek aan de slag in de zorgsector?

In de zorgsector dreigt een groot tekort aan personeel, nu de tweede golf van het coronavirus op volle kracht komt. VDAB gaat daarom op zoek naar tijdelijk werklozen uit bijvoorbeeld de horeca of eventsector om in de bres te springen.

Ook de voorbije maanden al gingen mensen uit heel andere sectoren op vrijwillige basis in de zorg aan de slag, bijvoorbeeld in woonzorgcentra. De Standaard zoekt hun getuigenissen. Bent of kent u iemand die als leek in de zorg ging werken?

Stuur een mail naar binnenland@standaard.be, met vermelding van uw telefoonnummer.