Kevin De Bruyne kan donderdag training hervatten bij Manchester City na blessure

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft woensdagavond tijdens zijn persconferentie na de 3-1 zege tegen Porto op de eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League bevestigd dat Kevin De Bruyne donderdag de trainingen kan hervatten. De Rode Duivel viel tien dagen geleden uit tijdens het Nations League-duel op Wembley tegen Engeland (2-1). Zaterdag trekt City in de Premier League naar West Ham. Die partij lijkt echter nog te vroeg te komen voor De Bruyne.

De blessureproblemen bij Manchester City zijn na het duel met Porto in de Champions League overigens weer wat groter geworden. De Braziliaanse verdediger Fernandinho raakte vlak voor het einde van de wedstrijd geblesseerd en is volgens coach Pep Guardiola vier tot zes weken uit roulatie met een verrekte beenspier.

“Slecht nieuws en een grote klap voor onze ploeg in een periode waarin we zoveel wedstrijden moeten spelen. We hebben eigenlijk iedereen nodig”, zei de Spaanse coach na de wedstrijd.

Naast De Bruyne zou ook Aymeric Laporte donderdag de trainingen kunnen hervatten. “We weten nog niet hoe Kevin en Aymeric zullen terugkeren”, aldus Guardiola. “Maar het is met ons drukke schema belangrijk dat we spelers opnieuw kunnen inpassen.”