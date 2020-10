Protesten houden aan in Thailand ondanks ingetrokken nooddecreet

De Thaise regering heeft een nooddecreet ingetrokken dat was bedoeld om protesten de kop in te drukken. Door de strengere maatregelen, met onder meer een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen, namen de protesten juist toe. Ook nu dat het ingetrokken is, volharden de demonstranten in hun eisen.

Door het nooddecreet in te trekken lijkt premier Prayuth Chan-ocha wat tegemoet te willen komen aan de demonstranten. Vrije Jeugd, een van de belangrijkste protestorganisaties, stelde via het chat-app Telegram echter dat, hoewel de noodregels zijn opgeheven, de regering nog steeds niet gereageerd had op ook maar één van hun belangrijkste eisen. De organisatie zei dat het de onrust zal versterken indien de premier niet binnen de drie dagen aftreedt. Het sluit ook niet uit dat het een nieuwe massademonstratie zal organiseren.

Vlak na dat de premier de opschorting van het decreet bekend maakte, braken duizenden betogers woensdagavond door politiebarricades en prikkeldraadversperringen om naar het kantoor van de premier te trekken. Ze verzamelden zich bij het gebouw.

Prayuth en zijn regering worstelen met de aanzwellende massademonstraties, die geïnspireerd zijn op de spontane betogingen in Hongkong. Zo slagen de betogers er in de politie te ontlopen en het nooddecreet van afgelopen week te trotseren. Ze willen meer democratie en een omverwerping van de machtige koningsgezinde elite. Ze willen dat de premier opstapt en dat er nieuwe verkiezingen komen.

Trage economische groei

Er werden al verschillende demonstranten opgepakt, waaronder ook Patsaravalee ‘Mind’ Tanakitvibulpon, een van de leiders van het protest. Ze moest gisteren voor de rechter verschijnen en werd vrijgelaten op borg.

De regering lijkt een harder en bloediger optreden voorlopig te willen vermijden, volgens het persagentschap Bloomberg omdat dat de economie van het land verder zou schaden. Eerdere protestbewegingen in Thailand zijn geëindigd in bloedige repressie, voor het laatst in 2010.

Portestleider Patsaravalee ‘Mind’ Tanakitvibulpon onderweg naar de rechter. Ze werd vrijgelaten op borg. Foto: REUTERS

De frustraties die tot de protesten hebben geleid vinden nu echter deels hun oorsprong in de trage economische groei van het land die verergerd wordt door de coronapandemie. Zo is bijvoorbeeld toerisme een belangrijke bron van inkomsten voor Thailand. Bij de uitbraak van de pandemie werd het land zeven maanden afgesloten voor toeristen. Dinsdag werd een eerste vlucht van vakantiegangers uit de Chinese stad Shanghai weer toegelaten. Voorlopig kunnen echter enkel mensen uit China beroep doen op dit speciale toeristenvisum en moet iedereen die in het land aankomt in een quarantaine van 14 dagen.

Overigens lijkt het virus nooit vrij spel te hebben gekregen in het land. Volgens de officiële cijfers stierven er 59 mensen en er is sprake van 3.709 besmettingen in het land.

Een flamboyante koning en een legerpremier

Verder moeten de betogers niets hebben van koning Maha Vajiralongkorn ­(Rama X) en de huidige premier. Die laatste kwam in 2014 aan de macht na een staatsgreep. Onder hem kregen militairen een sterke greep op de politiek. De koning verblijft dan weer het grootste deel van zijn tijd in Duitsland, samen met zijn harem. Bij zijn aantreden werd er al gevreesd dat hij de stabiliteit van zijn land niet zou kunnen handhaven zoals wijlen zijn vader, koning Bhumbol.

Kritiek op het koningshuis is in Thailand bijzonder, omdat het strafbaar is om de koning te beledigen. Op majesteitsschennis staat drie tot vijftien jaar celstraf. Daarom ontwikkelden de betogers hun eigen gebarentaal om zo die beperking van de vrijheid van meningsuiting te omzeilen.

Stilaan lijkt het taboe om openlijk kritiek te geven op het Thaise koningshuis echter de sneuvelen. Het protest verspreidt zich zelfs tot de landelijke delen van het land.

Er vinden in Thailand intussen ook pro-royalistische bijeenkomsten. De vrees bestaat dat de twee groepen met elkaar in confrontatie zullen komen.