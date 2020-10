Minister Dalle belooft extra financiële steun voor WAT WAT en Awel

In het Eén-programma Vandaag heeft minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) extra financiële steun belooft aan informatieplatform WAT WAT en jongerenhulplijn Awel. In hetzelfde programma stelde acteur James Cooke de nieuwe schooltelevisie ED TV voor dat, met steun van de minister, taboe-onderwerpen bespreekbaar wil maken bij de jeugd.

Kinderen en jongeren zijn meer dan ooit op zoek naar betrouwbare informatie over de coronamaatregelen. WAT WAT zag het aantal paginaclicks stijgen naar records. Het totaal aantal paginaweergaves op watwat.be steeg tussen 1 september en 19 oktober met 130 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er wordt vooral gezocht naar informatie over het coronavirus: meer dan de helft van de artikels in de top tien van meest bezochte pagina’s gaan over corona.

Ook thema’s die sterk in de actualiteit aanwezig zijn, komen vaak terug in de cijfers. Opvallend is dat veel jongeren op zoek gaan naar informatie over sexting. In september werd er maar liefst 17.000 keer geklikt op specifieke content over sexting, het hoogste aantal sinds de lancering van het platform WAT WAT.

Impact tweede golf

Ook de hulplijn Awel zag in september en oktober het aantal oproepen stijgen, met 30 procent in vergelijking met het jaar voordien. Het is duidelijk dat de coronaperiode ertoe leidt dat veel meer jongeren zich depressief of angstig voelen. Zorgwekkend is ook het toenemend aantal contacten over zelfmoord. ‘We merken nu al de impact van de tweede coronagolf,’ aldus Sibille Declercq, Coördinator van Awel. ‘Veel jongeren voelen zich niet goed in hun vel door de crisis. Het is belangrijk dat we dit nauw blijven opvolgen.’

Uitlaatklep voor jongeren

Om beide platformen beter te ondersteunen trekt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) extra middelen uit. Dat kondigde hij woensdagavond aan in ‘Vandaag’ op Eén. De minister voorziet elk jaar 100.000 euro voor WAT WAT en 75.000 euro voor Awel, bovenop de bestaande subsidies. Tijdens de eerste coronagolf trok de minister al extra middelen uit, deze worden nu dus structureel.

‘Meer dan ooit moeten we inzetten op duidelijke jongerencommunicatie’, aldus Dalle. ‘Het is belangrijk dat jongeren een uitlaatklep vinden om gevoelens te ventileren en waar nodig de juiste hulp vinden. Daarnaast hebben veel kinderen en jongeren nood aan een luisterend oor waar ze, al dan niet anoniem, hun bezorgdheden en angsten kwijt kunnen. De wereld staat ook niet stil door corona. Jongeren groeien op in een steeds meer digitale wereld, veel jongeren zitten met vragen over bijvoorbeeld sexting. Communicatie op hun maat over thema’s waar zij van wakker liggen is cruciaal.’

ED TV

In hetzelfde programma kondigde acteur James Cooke de lancering van ED TV aan. Het moet een nieuw educatief jeugdplatform worden dat gevoelige onderwerpen zoals drugs, sexting en mentale problemen bespreekbaar maakt. De acteur gaf aan dat hij in zijn eigen jeugd zwaar nood had aan zo’n platform. ‘Ik ben zwaar gepest geweest en heb mijn vlucht gezocht in jointjes. Ik had het gevoel dat ik nergens terecht kon’, vertelt hij. ‘Jongerenplatformen bestonden toen nog niet en ik ben heel hard tegen de lamp gelopen. Bij mij heeft dat grote gevolgen gehad. Ik ben jaren met een therapeut gaan praten. Kinderen die bij een therapeut zitten was toen echt een taboe. Ik ben blij dat taboes allemaal doorbroken worden nu en dat steeds meer mensen hier openlijk over praten’, aldus Cooke.

Het platform heeft ook een caravan, de ED-camping, die op scholen, festivals of bij jeugdbewegingen gezet kan worden. Jongeren kunnen daar dan terecht met vragen.