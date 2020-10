Killian Overmeire kondigt na 17 jaar einde profcarrière aan: “Waasland-Beveren had wel gebeld, maar ik kon mijn principes niet opgeven”

Killian Overmeire zet een punt achter zijn profcarrière. De middenvelder kon na het faillissement van zijn geliefde Lokeren geen nieuwe profclub meer vinden. Opvallend: streekrivaal Waasland-Beveren had hem wel nog gepolst, maar dat wou Overmeire zelf niet. “Ik kon mijn principes niet opgeven voor een laatste kans op het hoogste niveau”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

De 34-jarige middenvelder, die zeventien jaar lang profvoetballer was voor Sporting Lokeren, besliste er dan maar een punt achter te zetten. De voorbije maanden trainde hij mee met Club NXT, het beloftenteam van Club Brugge dat uitkomt in de Proximus League.

Overmeire speelde van 1994 tot het faillissement van de club eerder dit jaar voor Sporting Lokeren. In 2003 werd hij prof, de voorbije tien jaar was hij aanvoerder. Hij won twee keer de Beker van België met de club en was één keer Rode Duivel.

Lokeren speelde tussen 1996 en 2019 onafgebroken in de hoogste klasse van het voetbal. In juni van dat jaar raakte bekend dat eigenaar Roger Lambrecht, die vanwege zijn gevorderde leeftijd al langer op zoek was naar een overnemer, zijn aandelen verkocht aan Louis de Vries. Onder diens bewind stortte de club echter financieel in. Eén jaar later was ze failliet.