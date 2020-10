Regen op komst

Donderdag worden vooral over de zuidoostelijke landshelft perioden van regen of buien verwacht. In de namiddag dringt de regen tijdelijk door tot het centrum van het land en kan een intensere bui gepaard gaan met een donderslag.

In het westen is het droog en wisselend bewolkt, al kan er aan zee wel een buitje voorkomen. Er staat een matige wind uit zuid tot zuidwest met windstoten rond 50 km/u. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 14 à 15 graden in de Hoge Ardennen en 18 graden in het noordoosten van het land. Dat meldt het KMI.

In de nacht van donderdag op vrijdag valt er ten zuiden van Samber en Maas nu en dan nog regen of een bui, met aanvankelijk kans op een donderslag. Elders wordt het droog met brede opklaringen. Tegen het eind van de nacht kan er zich vanaf de Franse grens, en geleidelijk ook meer in het centrum van het land, mist of laaghangende bewolking vormen. De minima liggen tussen 7 en 12 graden. De matige zuidwestelijke wind wordt in de loop van de nacht zwak uit zuidelijke richtingen.

Vrijdagochtend kan het lokaal nevelig of mistig zijn. Overdag valt er vooral in het zuidoosten wat regen en blijft het zicht in de Ardennen beperkt. Elders blijft het een groot deel van de dag droog met opklaringen. In de loop van de namiddag of avond vallen er enkele buien aan de kust. De wind waait zwak tot matig en draait in de loop van de dag van zuid naar zuidwest. Het blijft zacht met temperaturen tussen 13 en 17 graden.

Zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van opklaringen en zwaarbewolkte perioden. In het zuiden van het land blijft het vaak grijs met soms wat regen of motregen en op de hoogten een slecht zicht door laaghangende bewolking. De wind wordt matig tot tijdelijk vrij krachtig uit zuid tot zuidwest. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden. Lokaal zijn rukwinden mogelijk tot 50 km/u.

Zondag trekt een storing van west naar oost over het land. Tijdens een groot deel van de dag wordt er dus regen verwacht. Voor de doortocht van de storing zijn er in het oosten van het land nog enige tijd mooie opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind die achter de storing draait naar zuidwest.