Gewapende mannen doden twintig burgers in Nigeria

Gewapende mannen hebben in het noordwesten van Nigeria twintig bewoners van een dorp gedood. Dat meldt de politie, die de aanval toeschrijft aan criminele bendes die in de onstabiele regio actief zijn.

‘De bandieten’, zoals ze door de lokale bevolking genoemd worden, op motoren openden het vuur op de inwoners van Tungar Kwana in de staat Zamfara, in het noorden van het land, aldus een politiewoordvoerder.

Gewapende bendes van soms honderden criminelen zaaien al jaren angst en terreur in de landelijke gebieden in het centrum en noordwesten van Nigeria. Ze stelen op grote schaal vee en ontvoeren mensen om losgeld te krijgen.

De bendeleden verblijven in kampen in het Ruguwoud, dat zich uitgestrekt over de staten Katsina, Zamafara, Kaduna en Niger, vanwaar ze hun aanvallen lanceren.