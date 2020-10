Meer dan 3.250 mensen in het ziekenhuis, gemiddeld meer dan 300 opnames per dag

Er liggen nu al meer dan 3.000 mensen met covid-19 in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Per dag worden gemiddeld meer dan 300 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Woensdag lagen er 3.274 mensen in het ziekenhuis, van wie er 525 op de intensieve zorgen liggen. Tussen 15 en 21 oktober werden gemiddeld elke dag 319,1 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 88 procent in vergelijking met de week ervoor.

Het aantal overlijdens steeg tot 10.539. In de periode van 12 tot 18 oktober stierven elke dag 33,1 mensen aan covid-19. Dat zijn er dagelijks gemiddeld 13,4 meer dan de week eerder.

Tussen 12 en 18 oktober kwamen er gemiddeld dagelijks 9.692,6 coronabesmettingen bij. Dat is een stijging met 75 procent tegenover de zeven dagen ervoor. In totaal raakten al 253.386 mensen besmet met het virus.

In dezelfde periode werden er dagelijks gemiddeld 59.400 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio daarvan, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 16,3 procent. Ook dat getal blijft stijgen.

De r-waarde, dat aangeeft hoeveel mensen een covid-patiënt besmet, lag op 20 oktober op 1,47. Twee covid-patiënt besmetten dus gemiddeld drie nieuwe mensen in totaal.