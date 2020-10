Nieuwe Borat-film brengt advocaat Trump in netelige situatie

In de nieuwe Borat-film is Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York en advocaat van Amerikaans president Donald Trump, te zien. Na een nep-interview met de 24-jarige actrice Maria Bakalova gaan de twee naar een hotelkamer en steekt hij zijn hand in zijn broek.

Sacha Baron Cohen kruipt opnieuw in de rol van de uitbundige Borat uit Kazachstan die geen gêne kent in Borat subsequent moviefilm. De 24-jarige Maria Bakalova speelt de rol van zijn dochter. Zij interviewt Rudy Giuliani (76), in een vorig leven de burgemeester van New York en nu de advocaat van president Trump, zogenaamd als conservatieve tv-journaliste. De opnames voor de film gebeurden in juli, tijdens de coronapandemie. Giuliani volgt de afstandsmaatregelen niet en zegt grappend dat hij een vleermuis zou opeten.

Na afloop van het interview vraagt Bakalova om iets te drinken, waarna ze naar een hotelkamer gaan. De actrice neemt zijn microfoon weg, Giuliani steekt zijn hand in zijn broek en lijkt zijn geslachtsdelen aan te raken. Dan komt Cohen/Borat binnenlopen. ‘Ze is 15, ze is te oud voor je!’, roept hij.

Roze bikini

Giuliani belde in juli de politie om te zeggen dat een man in een ‘roze bikini, met kant, onder een doorzichtig topje’ binnen kwam lopen bij het interview. Dat zei hij aan Page Six. Hij herkende Cohen/Borat niet. ‘Ik had pas later door dat het Sacha Baron Cohen geweest moest zijn.’ De advocaat vergat erbij te vermelden dat de acteur niet bij het interview, maar in de hotelkamer verscheen.

Giuliani heeft nog niet gereageerd. In 2018 vroeg zijn vrouw Judith Giuliani een scheiding aan, sinds 2019 is de advocaat weer vrijgezel. Borat subsequent moviefilm is vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime.