Vaccinstudie niet gepauzeerd na overlijden Braziliaanse proefpersoon

Een proefpersoon van een Braziliaanse studie van een kandidaat-coronavaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford is overleden. De studie wordt niet gepauzeerd. De vrijwilliger kreeg waarschijnlijk een placebo toegediend.

De klinische studie van farmabedrijf AstraZeneca alsnog verdergezet ondanks het overlijden van een proefpersoon. De gezondheidsautoriteit van Brazilië (Anvisa) en de universiteit van Oxford hebben het overlijden onderzocht en oordelen dat de studie veilig verdergezet kan worden. Het overlijden werd al meegedeeld op maandag 19 oktober.

Niet iedereen die aan de studie meedoet, krijgt het kandidaat-vaccin toegediend. Een bron bij het onderzoek zegt aan Bloomberg dat de proefpersoon een placebo toegediend gekregen heeft. Er worden door de mensen achter de studie geen details vrijgegeven wegens vertrouwelijkheidsprotocollen.

‘In maart beschikbaar’

De universiteit van Oxford laat in een statement weten dat ‘alle significante medische incidenten onafhankelijk bekeken worden’, ongeacht of vrijwilligers het vaccin of een placebo toegediend kregen. Vorige maand nog zei toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat het vaccin van AstraZeneca in maart in België beschikbaar zou moeten zijn.

De studie van AstraZeneca zit in fase 3. Het kandidaat-vaccin wordt toegediend aan vrijwilligers in onder meer Brazilië, Indië en het Verenigd Koninkrijk. In september zette het farmabedrijf de proeven wel stop toen iemand een ontsteking aan het ruggenmerg kreeg, maar het was ‘onwaarschijnlijk’ dat die problemen verband hielden met het vaccin.