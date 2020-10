Complotkanaal verwijderd na uitzending ‘Zondag met Lubach’

Youtube heeft het kanaal van de Nederlandse rapper en complotdenker Lange Frans verwijderd. Hij zou herhaaldelijk de richtlijnen van de videodienst hebben geschonden.

Wellicht kwam de account in het vizier na de meest recente uitzending van Zondag met Lubach, waarin humorist Arjen Lubach op de VPRO de ‘fabeltjesfuik’ (DS 20/10) van sociale media aan de kaak stelde. Het kanaal van Lange Frans kwam aan bod als een plaats waar mensen worden geïnterviewd die onder meer zeggen dat politieke leiders lid zijn van een ­satanisch pedofielennetwerk.

Youtube begon onlangs harder op te treden tegen samenzweringstheoretici. Bij Lange Frans werden niet alleen de complotvideo’s, maar ook zijn videoclips verwijderd. ‘Hee Youtube, zet die muziek terug’, reageerde Lubach op Twitter. ‘Weer een bewijs dat censuur niet de oplossing is en meteen fout gaat.’

Lange Frans liet in een ­reactie aan de NOS weten dat hij het gebruik van het woord ‘complot­denker’ onjuist vindt. ‘Als je iets zegt dat anders is, word je blijkbaar verwijderd.’ Hij meldt dat zijn nieuwe podcast te zien is via ‘allerlei andere platformen’.