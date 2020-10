Voetbalbond zet Eerste Nationale tijdelijk stop

De Belgische Voetbalbond (KBVB) en de verschillende overheidsinstanties hebben beslist om de competitie van Eerste Nationale tijdelijk stil te leggen. Ook de vrouwencompetities in Eerste en Tweede Nationale stoppen even. De Beker van België voor vrouwen wordt ook uitgesteld. De Women’s Super League mag voorlopig wel blijven doorgaan.

De KBVB en de verschillende overheidsinstanties hebben gistermiddag beslist om de competitie van Eerste Nationale (en de Reservecompetitie) tijdelijk stil te leggen tot en met 8 november. Er wordt gewerkt aan een nieuw protocol. Verder zal de KBVB in overleg gaan met de clubs van 1ste Nationale Amateur om het vervolg van de competitie te bespreken.

Ook de vrouwencompetities in Eerste en Tweede Nationale stoppen voorlopig tot dan. De Beker van België voor vrouwen wordt ook uitgesteld. De Women’s Super League mag voorlopig wel blijven doorgaan omdat er de eerstkomende twee weekends geen wedstrijden voorzien zijn. In tussentijd wordt ook voor de vrouwencompetitie een nieuwe protocol gemaakt zodat die weer kan hervatten na de internationale break.

Voetbal Vlaanderen

Dit weekend (24 en 25 oktober) kunnen de jeugdwedstrijden U6 t.e.m. U17 nog steeds worden gespeeld. De competities U19, U21, recreanten, reserven en eerste ploegen gaan zeker niet door. In geval van uitdrukkelijke wens kunnen voor deze categorieën vriendschappelijke wedstrijden worden aangevraagd.

ACFF

Komend weekend worden alle competities waar 11 tegen 11 wordt gespeeld (vanaf U14), stilgelegd. Hier kunnen ook geen vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld. Na het weekend komt er een update van de maatregelen.

Pro League

De Elite jeugdcompetitie met uitzondering van U21 is stilgelegd tot het weekend van 8 november. De competitie in 1A en 1B gaat door zoals gepland. De Pro League is bezig met het aanpassen van de protocollen op basis van de richtlijnen van de overheid.

Mogelijk volgt er na de veiligheidsraad van komende vrijdag opnieuw een update.