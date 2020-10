Jacinda Ardern, de premier die we allemaal zouden willen

Ze haalde afgelopen weekend een absolute meerderheid bij de parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland, en begint dus aan haar tweede termijn als premier. Wat maakt premier Jacinda Ardern zo populair? Niet alleen in eigen land, maar ook – en vooral – in de rest van de wereld is ze haast een cultfiguur.

Haar corona-aanpak heeft de doorslag gegeven in het stemhokje. Ze aarzelde niet om het land op slot te doen, máár slaagde er tegelijkertijd in om te verbinden, zegt journaliste Corry Hancké. En dat maakt haar de tegenpool van de Amerikaanse president Donald Trump. Toch is er ook wel kritiek: ze zal nu haar verkiezingsbeloftes echt moeten invullen.

