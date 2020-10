Man (30) komt om bij arbeidsongeval met hakselaar in Pittem

Bij een dodelijk arbeidsongeval in het West-Vlaamse Pittem is vandaag een 30-jarige man uit Pittem om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gegrepen door een hakselaar.

Het tragische ongeval gebeurde rond 16 uur in een graszodenkwekerij in Pittem. Bij onderhoudswerken aan een hakselaar trad de machine om een ongekende reden plots toch in werking. Een jonge werknemer werd gegrepen door de hakselaar. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn collega’s waren volgens het arbeidsauditoraat in shock.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. De lokale politie van de zone Regio Tielt en de dienst Toezicht Welzijn op het Werk gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het arbeidsauditoraat stelde ook een technische gerechtsdeskundige en een wetsdokter aan.

Arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere merkt op dat het in oktober al het derde dodelijk arbeidsongeval in West-Vlaanderen is. Zo stierf maandag een beveiligingsagent bij een dodehoekongeval in de haven van Zeebrugge. Vorige week kwam een werknemer van Boudewijn Seapark om het leven bij werken aan een elektriciteitskast. In totaal vonden er in West-Vlaanderen dit jaar al twaalf arbeidsongevallen met fatale afloop plaats.