Ex-hoofdredacteur ‘Gaykrant’ krijgt twee jaar cel voor kinderporno

Hans P., voormalig hoofdredacteur van het Nederlandse LGBTQ-medium ‘Gaykrant’, is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens het bezit van kinderporno.

De ex-hoofdredacteur krijgt een hogere straf dan de anderhalf jaar cel die het openbaar ministerie had geëist. Er werden duizenden foto’s en video’s van kinderen teruggevonden. Soms waren die beelden ook gewelddadig van aard.

P. heeft bekend, maar benadrukt dat hij geen pedofiel is. Als hij naar de beelden keek, was dat onder invloed van alcohol of drugs. Hij moet zich laten behandelen voor zijn verslaving en moet zijn computer laten controleren.

De man werd eind juni aangehouden. Na een psychiatrisch onderzoek werd een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Dat maakt hem verminderd toerekeningsvatbaar. P. was vanaf 2017 hoofdredacteur van Gaykrant, dat digitaal verderging. Het medium begon in 1980 als papieren blad. Voor de redactie kwam het bericht als een donderslag bij heldere hemel, meldt adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman.