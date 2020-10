Brusselse rusthuizen laten nog twee bezoekers per week toe

De Brusselse rust- en verzorgingstehuizen gaan over naar fase 2 en passen de regels omtrent bezoek en activiteiten aan naar aanleiding van de stijgende coronabesmettingen.

Alle rust- en verzorgingstehuizen in Brussel zullen minstens overgaan naar fase 2 (van 3), zelfs als er geen besmettingen zijn. Dat meldt de Brusselse welzijnsorganisatie Iriscare woensdag.

Het bezoek wordt ingeperkt tot twee verschillende bezoekers per bewoner per week. Die bubbel mag om de twee weken veranderen.

Het restaurant en de cafetaria sluiten voor externe bezoekers en dienstverleners. Speciale activiteiten met externe dienstverleners zoals een sinterklaasbezoek zijn verboden.

Minstens één knuffelcontact

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei vandaag in het Vlaams Parlement dat bezoek mogelijk moet blijven, ook wanneer de cijfers zouden blijven stijgen. Bij de eerste golf was bezoek een tijdlang niet meer toegelaten.

Beke verdedigt het recht van ouderen op minstens ‘één knuffelcontact’. Hij vindt dat vier (vaste) bezoekers moeten kunnen, maar vraagt deze wel om de voorzorgsmaatregelen extra goed in acht te nemen.

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce Zorg en hoofd van de contactopsporing, zit op dezelfde lijn. ‘Het is geen goed idee om alle zorgcentra af te sluiten van de buitenwereld’, zei ze in De ochtend op Radio 1. Volgens haar is dat een van de lessen die getrokken zijn uit de eerste golf.

De Taskforce zit vandaag opnieuw samen.