UITSLAG ETAPPE 2 VUELTA. Soler verschalkt favorieten in afdaling

Marc Soler (Movistar) heeft de tweede rit in de Vuelta gewonnen. De 26-jarige Spanjaard verschalkte in een lange afdaling naar de finish een kopgroep met alle favorieten. Die favorieten hadden mekaar voor geen vin gelost op de slotklim. Roglic werd tweede en blijft leider.

Hoe kwam de zege tot stand?

Na wat kleinere esbattementen kregen we snel een ontsnapping met vijf renners, met daarbij Tim Wellens. Met nog 70 kilometer te gaan vond Wellens het vooraan niet snel genoeg gaan en hij ging er alleen vandoor . Hij nam tot zes minuten voorsprong op het peloton, maar de lange kilometers naar de slotklim waren er te veel aan en Wellens liet zich inlopen. Uiteindelijk zou alles gebeuren op de laatste klim en afdaling. Op die col van eerste categorie werd onder impuls van Movistar de grote groep snel uitgedund zodat op de top slechts een elitegroepje van een tiental renners overbleef, daarin alle toppers van rit 1. In de lange afdaling naar de streep glipte Marco Soler er vervolgens in zijn eentje vandoor en hield stand tot de finish. Roglic sprintte nog naar plek twee en verstevigt dankzij enkele bonificatieseconden zijn leidersplaats in het klassement.

Wat deden de favorieten?

Froome – eigenlijk geen favoriet meer – moest op vijftig kilometer van de streep alweer de rol lossen. Pijnlijk. Idem voor Dumoulin die op de slotklim bijzonder snel in de problemen kwam. De ‘echte’ favorieten bleven wel allemaal samen. Carapaz was de meest bedrijvige, maar kon ondanks enkele prikken geen afstand nemen. Aan de finish deed Roglic finaal finaal weer de beste zaak. Hij werd tweede en griste dankbaar de bonificatieseconden mee.

Hoe deden de Belgen het?

Tim Wellens was net als in rit 1 de meest bedrijvige landgenoot. Hij gaf de aanzet tot de vroege ontsnapping, zette later een solo op en kwam als eerste boven op de eerste twee cols van de dag, om nadien in de achtergrond te verzeilen. Ook een pluim voor Kobe Goossens, de 24-jarige renner van Lotto-Soudal die op de slotklim behoorlijk lang overleefde in een kopgroep van circa 25 renners.

Nog iets dat u moet weten?

AG2R is na twee ritten al drie renners kwijt. Na Mathias Frank en Alexandre Geniez dinsdag, moest ditmaal Axel Domont opgeven. Een afscheid in mineur voor de 30-jarige Fransman die hiermee zijn laatste koers in zijn loopbaan gereden heeft. Nog vermeldenswaardig: enkele pony’s die in volle finale op het parcours verschenen. Schrikken.

Uitslag etappe:

1. Marc Soler (Movistar)

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op 19”

3. Dan Martin (Israel Start-Up)

4. Richard Carapaz (Ineos)

5. Alejandro Valverde (Movistar)

6. Enric Mas (Movistar)

7. Esteban Chaves (Mitchelton-Scott)

8. Hugh Carthy (EF)

9. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

10. George Bennett (Jumbo-Visma)

Klassementen:

Ritwinst: Marc Soler

Rode trui: Primoz Roglic

Groene trui: Primoz Roglic

Bolletjestrui: Richard Carapaz

Jongerentrui: Enric Mas.