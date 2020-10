Ziekenhuis Saint-Luc neemt afstand van standpunten van diensthoofd Jean-Luc Gala

Het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel noemt de standpunten van infectioloog Jean-Luc Gala ‘contraproductief’. Via Twitter laat het ziekenhuis weet zich ‘ondubbelzinnig te distantiëren’ van zijn uitspraken.

Dinsdagavond liet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zich in Terzake nog bijzonder ontzet uit over de uitspraken van infectioloog Jean-Luc Gala. ‘Deze man is onvoorstelbaar lichtzinnig. Je moet geen infectioloog zijn om te weten dat als je intensieve ziekenhuisbedden vollopen, en dat verdubbelt, we recht tegen de muur gaan’, sneerde de minister.

Ook het ziekenhuis waar de infectioloog diensthoofd is, blijkt niet opgezet te zijn met zijn standpunten. ‘Als grootste academische speler in België wil het ziekenhuis Saint-Luc graag actief deelnemen aan het publieke debat, met name via haar wetenschappelijke experts’, schrijft het ziekenhuis op Twitter. ‘Toch willen Saint-Luc zich ondubbelzinnig distantiëren van de contraproductieve interventies van professor Jean-Luc Gala, wiens standpunten in strijd zijn met de waarden en de wetenschappelijke positionering van het ziekenhuis.’

Gala, die ook hoogleraar infectieziekten aan de UCL is, had opnieuw uitgehaald naar experts en noemt hen onder meer ‘paniekzaaiers’. Volgens hem was de horeca sluiten nergens voor nodig. In een interview met Het Laatste Nieuws dat dinsdag verscheen, noemde hij de sluiting van horeca bullshit. Gala blijft er vierkant achter zijn eerdere uitspraken staan, waarin hij bezorgdheid over de stijgende cijfers wegwuifde. Experts noemt hij onder meer ‘paniekzaaiers’.

In een gesprek met De Standaard wees Geert Molenberghs, biostatisticus aan de Universiteit Hasselt en de KU Leuven, op het gevaar van zulke uitspraken. Molenberghs betoogt dat ‘rassuristen’ als Gala de maatregelen onnodig gerelativeerd hebben in Franstalig België en meent dat dit een rol kan hebben gespeeld in de hevige uitbraak in onder andere Luik en Henegouwen.