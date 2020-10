UITSLAG ETAPPE 17 GIRO. Thomas De Gendt komt net tekort, ritzege voor Ben O’Connor

Ben O’Connor kwam alleen boven in de zeventiende rit van de Giro. De Australiër moest in de vorige rit nog nipt de duimen leggen voor Tratnik. Een dag later toonde O’Connor zich wel de sterkste na een lange vlucht. Harm Vanhoucke en Thomas De Gendt kleurden mee de vlucht van de dag

Hoe kwam de zege tot stand?

De renners kregen opnieuw een zware etappe van 203 kilometer voorgeschoteld. Onderweg moesten ze vier hellingen over, waarvan drie van de eerste categorie. De aankomst lag bovendien bergop.

19 renners kozen voor het ruime sop. Movistar had maar liefst vier renners mee. Met Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke was ook België voorin vertegenwoordigd. De kopgroep leverde veel animo op. Op iets minder dan 50 kilometer bleven er zeven renners over: Vanhoucke, Ilnur Zakarin, Hector Carretero, Amanuel Gebreizabhier, Ben O’Connor, Rohan Dennis en Dario Cataldo. Maar al snel beende onder andere De Gendt het zevental weer bij.

Onze landgenoot van Lotto-Soudal probeerde daarna verschillende keren weg te geraken, maar dat lukte niet. Ook Ilnur Zakarin en Rohan Dennis waren aanvalslustig. Langzaam maar zeker dunden ze de kopgroep uit.

Ben O’Connor, de tweede in de rituitslag van de vorige rit, ging er op de slotklim op kousenvoeten vandoor en sloeg al snel een groot gat. Pernsteiner en De Gendt probeerden nog naar de Australiër toe te rijden, maar zaten op hun limiet. Nadat O’Connor in de zestiende rit nog nipt werd geklopt door de Sloveen Jan Tratnik, zegevierde hij een dag later wel.

In de strijd om het roze probeerde Team Sunweb nog een coup te plegen. Ploegmaats en nummers twee en drie in de algemene stand Hindley en Kelderman vielen samen aan, maar ver reikte hun poging niet. Almeida dus nog een dag langer in het roze.

Hoe deden de Belgen het?

Onze landgenoot Sander Armée probeerde in het begin van de wedstrijd mee te glippen in de ontsnapping van de dag. Uiteindelijk waren het Vanhoucke en De Gendt die de vlucht van de dag Belgisch kleurden. In het peloton verrichtten Pieter Serry en Iljo Keisse werk voor ploegmaat en roze trui Joao Almeida

Wat moet u voor de rest nog weten?

Ruben Guerreiro rook een buitenkans: de nummer twee van het bergklassement bij de start van de rit was mee in de kopgroep, maar leider Giovanni Visconti niet. Guerreiro sprokkelde de volle buit op de Forcella Valbona en de Monte Bondone. Hij nam zo de blauwe bergtrui over van Visconti.

Uitslag:

1. Ben O’Connor

2. Hermann Pernsteiner

3. Thomas De Gendt

4. Ilnur Zakarin

5. Kilian Frankiny

6. Harm Vanhoucke

7. Davide Villella

8. Óscar Rodríguez

9. Amanuel Ghebreigzabhier

10. Jesper Hansen

Klassementen:

Roze trui: Joao Almeida

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Ruben Guerreiro

Witte trui: Joao Almeida